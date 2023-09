Tödlicher Unfall in Schwalmtal Ermittler grenzen Unfallursache ein

Nach einem tödlichen Unfall am 26. August in Schwalmtal-Amern sind die Ermittler bei der Suche nach der Unfallursache zwei Schritte weiter gekommen. Bei dem Unfall war eine 21-jährige Schwalmtalerin verstorben. Sie hatte als Beifahrerin im Auto gesessen. Ihr Vater saß am Steuer. Der Kombi war nach rechts von der Straße abgekommen. Der Wagen prallte gegen zwei Bäume. Für die 21-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle in Höhe des Ortsteils Hagen. Der 60-Jährige erlitt schwere Verletzungen bei dem Unfall.