100-Jährige in Schwalmtal-Waldniel Warum eine Hundertjährige zu Gelassenheit rät

Elisabeth Aretz ist 100 Jahre alt. Die Waldnielerin nimmt aktiv am Leben teil, verbringt gerne Zeit mit ihrer Familie und genießt warme Tage im heimischen Garten. Ihr ist überhaupt nicht anzumerken, dass sie am 2. Februar 2023 ihren 100. Geburtstag feierte. Mit einem herzlichen Lachen sitzt sie auf ihrem Sessel und schwelgt in Erinnerungen: „Ich bin zufrieden mit meinem Leben“, sagt sie.