Zeugensuche in Schwalmtal Einbruch in Wohnung in Waldniel

Bisher unbekannte Täter sind am Sonntag, 17. September, zwischen 12 und 16.50 Uhr in eine Wohnung an der Amerner Straße in Waldniel eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten sie durch ein Fenster hinein. Was der oder die Einbrecher stahlen, stehe noch nicht fest. Das Kriminalkommissariat 2 in Viersen-Dülken ermittelt. Wer Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, meldet sich am besten telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770.