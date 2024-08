Kriminalität in Schwalmtal Einbruch in Grundschule

Schwalmtal-Waldniel · Unbekannte Einbrecher sind am Freitagmittag in Schwalmtal in die Grundschule an der Straße Sechs Linden eingebrochen.

05.08.2024 , 15:53 Uhr

Bei dem Einbruch wurde unter anderem ein Transponder gestohlen. Foto: dpa/Caroline Seidel

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Einbruch zwischen 13.10 und 14.10 Uhr. Ein Hausmeister der Grundschule stellte den Einbruch in Waldniel fest. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. Dort wurden zwei Schlüssel und ein Transponder entwendet. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen.

(mka)