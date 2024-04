Tatort Schwalmtal Einbruch in Firmengebäude an Industriestraße

(hh) Bei einer Besichtigung eines Fabrikgebäudes an der Industriestraße in Waldniel hat der Eigentümer am Montag, 22. April, festgestellt, dass dort Unbekannte eingebrochen hatten. Der gesamte Innenraum wurde verwüstet und eine noch nicht bekannte Anzahl von Gegenständen wurde entwendet. Die Tatzeit liegt nach Angaben der Polizei zwischen Oktober 2023 und 22. April 2024. Die Kripo ermittelt und hat die Hoffnung, dass Zeugen tatverdächtige Personen beobachtet haben.