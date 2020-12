Vorfall in Schwalmtal-Waldniel : Einbrecher-Trio flüchtet mit Zigaretten

Vorfall in Schwalmtal-Waldniel

Schwalmtal Laut Angaben der Polizei waren mindestens drei Menschen an dem nächtlichen Einbruch in Schwalmtal-Waldniel beteiligt.

Tabak und Zigaretten in unbekannter Menge gehören zur Beute von Einbrechern, die sich am Mittwoch gegen 2.30 Uhr Zugang zu dem Edeka-Markt auf der Straße Häsenberg in Waldniel verschafften.