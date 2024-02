Kriminalität in Schwalmtal Einbrecher bei Tat gefilmt

Schwalmtal · Schlechte Nachricht für die Einbrecher, die am Freitagabend in Schwalmtal-Waldniel in ein Einfamilienhaus an der Breslauer Straße einstiegen: Eine im Haus installierte Überwachungskamera filmte die Täter.

11.02.2024 , 14:36 Uhr

Die Hauseigentümerin hatte eine Überwachungskamera installiert (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

(mrö) Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Kreditkarten. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter zunächst das Gartentor und dann die Haustür aufgehebelt. Im Haus durchwühlten sie mehrere Räume. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, sich unter Telefon 02162 3770 bei der Polizei zu melden.

