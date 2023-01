Vier Tatorte Einbrecher in Schwalmtal unterwegs

Bargeld war auch die Beute bei einem weiteren zwischen 13.10 Uhr bis 19.40 Uhr verübten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Rüsgenfeld. Dort gelangten die Täter durch den Garten an die Terrassentüre und hebelten diese auf. Drinnen durchsuchten sie Räume nach Beute. Zwischen 15.30 Uhr und 0.20 Uhr schließlich wurde eine an der Hausrückseite liegende Terrassentüre eines frei stehenden Einfamilienhauses an der Straße Rüsgen aufgehebelt. Zur Beute machte die Polizei in diesem Fall keine Angaben. Sie bittet in allen Fällen um Hinweise an die Kripo unter der Rufnummer 02162 3770.