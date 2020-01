Bauernproteste in Schwalmtal : Ein Protestkorso bis nach Hehler

Aus Solidarität mit ihren Kollegen haben 50 Schwalmtaler Landwirte am Freitagabend ihre Trecker gestartet: Um 18 Uhr brachen sie von Ungerath in Richtung Hehler auf. Gegen 19.30 erreichten sie ihr Ziel, das Lohnunternehmen Pillen.

Die Schwalmtaler Landwirte zeigen sich solidarisch mit ihren Berufskollegen. Die Gruppe „Land schafft Verbindung“ hatte deutschlandweit erneut zu einem Aktionstag der Landwirte aufgerufen; sie protestiert gegen die Agrarpolitik. Geplant waren für NRW unter anderem Gespräche von Bauern mit Kunden in Supermärkten. In der kommenden Woche wollen die Landwirte sich erneut treffen, um Blühmischungen für Bienenwiesen in kleine Tütchen zu packen. Diese sollen dann in den Hofläden an die Kunden verteilt werden.