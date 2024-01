Neujahrsempfang in Schwalmtal Gemeinde belohnt Engagement mit Ehrenpreisen

Und der Gewinner ist... ein Buch – oder vielleicht besser gesagt: das Autorenteam Elita und Benno Grafke. Ihr Buch „Lass uns ein gutes Zuhause finden“ informiert Grundschulkinder anschaulich über die Gefahren für Tiere, die von wildem Müll in der Natur ausgehen. Es ist jetzt mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet, den Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz gemeinsam mit seinen Stellvertretern Gisela Jackels und Heinz-Josef Pascher überreichte. Jährlich sponsern die Schwalmtalwerke rund 220 Bücher für Erstklässler. Höhepunkt war dann die Ausstellung „Lebensgefahr für Tiere – wilder Müll“ die vom Ehepaar Grafke in Kooperation mit der Gemeinde Schwalmtal im Lernzentrum der Janusz-Korczak-Realschule organisiert. Bald soll es sogar einen kleinen Trickfilm dazu geben. „Dieser gute Geist, der in der Gemeinde lebt, geht bis in die Schulen“, bedankte sich Elita Grafke. Es sei herausragend, was die Realschule mit der Ausstellung und den dazugehörigen Projektarbeiten geleistet habe.