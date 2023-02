Einbrecher in Schwalmtal aktiv Drei Einbrüche an einem Tag

Schwalmtal · In Waldniel gab es an einem einzigen Tag drei Einbrüche. In allen Fällen kamen die Täter über die Gartentür ins Haus.

02.02.2023, 16:00 Uhr

In Waldniel gab es an einem Tag drei Einbrüche. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Maurer

Der erste Einbruch ereignete sich am Mittwoch, 1. Februar, Zwischen 12 und 19.50 Uhr an der Breslauer Straße. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und kamen über den Wintergarten in den Wohnbereich. Dort durchsuchten sie Schränke und Kommoden. Im Obergeschoss hebelten sie die Wohnungstür auf und durchsuchten ebenfalls alles. Nach ersten Erkenntnissen machten sie aber keine Beute. Zwischen 18.45 und 19.30 Uhr gelangten Unbekannte, ebenfalls durch die Terrassentür, in ein Einfamilienhaus am Levy-Weg. Auch in diesem Haus wurde alles durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der dritte Einbruch ereignete sich wieder am Levy-Weg, zwischen 17.15 und 20.15 Uhr, Einstiegsweg auch hier die Terrassentür. Die Täter entwendeten unter anderem Schmuck von noch unbekanntem Wert. Die Ermittlungen, auch zu möglichen Zusammenhängen, dauern an. Sollten Sie im Bereich der Wohngebiete Cleeracker und Nottbäumchen am Mittwoch oder auch in der Zeit davor verdächtige Beobachtungen gemacht haben, teilen Sie diese den Ermittlern bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 mit.

(RP)