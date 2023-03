Unfall in Schwalmtal-Amern Drei Autos bei Unfall beschädigt

Drei Autos sind bei einem Zusammenstoß am Donnerstag gegen 17.40 Uhr in Schwalmtal beschädigt worden, Menschen wurden nicht verletzt. Laut Polizei war eine Niederkrüchtenerin (61) mit ihrem Wagen auf der Amerner Hauptstraße in Richtung Dorfstraße unterwegs, als eine Frau die Tür ihres am Seitenrand geparkten Autos wenige Zentimeter öffnete. Die Polizei vermutet, dass die Autofahrerin ausweichen wollte, ohne den Verkehr zu beachten. Sie lenkte ihren Wagen in die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto eines Schwalmtalers (40), der auf der Hauptstraße in Richtung Maximilian-Kolbe-Straße unterwegs war.