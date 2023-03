Windkraft & Co. in Schwalmtal Diskussionen über erneuerbare Energien

Das sehen auch die Parteien so. Während die Bündnisgrünen für Montag, 13. März, 19 Uhr, zu einem Diskussionsabend über Klimaschutz in die Gaststätte Wassenberg in Dilkrath einladen, haben die Christdemokraten um Gemeindeverbandsvorsitzende Gisela Bienert das Thema ebenfalls im März auf ihrer Agenda. Für Montag,

27. März, laden sie ein zu einer zweistündigen Veranstaltung über Windenergie. Diese beginnt um 19 Uhr in der Achim-Besgen-Halle, Turmstraße 2 in Schwalmtal-Waldniel. „Der Klimawandel und alle damit verbundenen Hürden machen uns als Bürger und Gesellschaft schwer zu schaffen“, sagt Bienert.