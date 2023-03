Diebstahl in Schwalmtal Diesel-Diebe zapfen Bagger an

Zwischen Freitag, 3., und Montag, 6. März, haben laut Polizei Unbekannte von einer Baustelle an der Amerner Straße in Schwalmtal-Waldniel etwa 50 Liter Diesel aus einem Bagger gestohlen. Im Kreis Viersen ist es seit 1. Januar der sechste Fall von Kraftstoffdiebstahl, teilt die Polizei mit. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie nimmt Hinweise an unter Ruf 02162 3770.