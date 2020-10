Reiterhof in Schwalmtal : Diebe hatten es auf Sattel abgesehen

Schwalmtal Eine Reithalle in Vogelsrath wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag von Dieben heimgesucht. Gestohlen wurden mehrere Sättel, die genaue Zahl steht noch nicht fest. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge bemerkt haben.

In der Zeit zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 9 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Reithalle in Vogelsrath. Die Täter brachen in der Halle mehrere Spinde auf und stahlen eine noch unbekannte Anzahl Sättel. Wie die Polizei weiter mitteilt, sei zu vermuten, dass die Diebe ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten. Hinweise auf verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162 3770. Ein neuer Sattel kostet je nach Reitweise und Marke zwischen 500 und 3500 Euro. Gebrauchte Sättel gibt es entsprechend günstiger. Wer etwas im Internet erwirbt, sollte sich über den Vorbesitzer informieren.