Vorfall in Schwalmtal : Dieb nahm vollen Einkaufswagen mit

Mit einem Einkaufswagen voller Süßigkeiten und Alkohol im Wert von rund 200 Euro hat ein 28-Jähriger einen Supermarkt in Waldniel am Freitag verlassen wollen, ohne zu zahlen. Zwei Begleiter hielten die automatischen Türen auf. Zeugen und Mitarbeiter des Marktes hielten den Mann fest und informierten die Polizei. Seine Begleiter flüchteten zunächst; einer kehrte um und wurde ebenfalls festgenommen. Ein Richter ordnete zunächst U-Haft an; am Dienstag wurde der Fall am Amtsgericht verhandelt und mit einer Geldstrafe in vierstelliger Höhe geahndet.