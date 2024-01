Veranstaltungstipps für Schwalmtal Comedy, Sport, Musik – die Termine in 2024 zum Vormerken

Markt Schon vier Märkte sind für dieses Jahr angekündigt: am 14. April der Frühlingsmarkt und die Fahrradmesse am 5. Mai, beide auf dem Markt in Waldniel. Und am 16. Juni der französische Markt in Amern „An St. Georg“ mit großem Trödelmarkt und Besuch von Pippi Langstrumpf. Beim Seemarkt „Blaue Stunde“ bieten am 25. August Händler am Hariksee Kunsthandwerk an.