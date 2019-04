EFFA in Waldniel : Die Neue im Jugendzentrum

Schwalmtal Carmen Broich ist neue Sozialpädagogin im EFFA in Waldniel.

Broich ist 28 Jahre alt, kommt aus Erkelenz und ist gelernte Sozialarbeiterin. In Mönchengladbach studierte sie und arbeitete die vergangenen fünf Jahre ehrenamtlich in einem Jugendzentrum in Erkelenz. „Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liegt mir“, sagt sie. „Die Vielfalt der Persönlichkeiten, die Ehrlichkeit der Kinder – das macht die Arbeit so erfüllend. Ich bin dankbar für den offenen Kontakt mit den Kindern.“ Schulz ist erleichtert: „Und ich kann jetzt Ideen und Projekte weiterführen und die aufsuchende Arbeit nun wieder anfangen“, sagt sie.

Bis Ostern soll der neue Malraum in der Einrichtung an der Lange Straße 48-50 in Waldniel eingerichtet werden. Im Keller wird ein Malort entstehen, in dem man die Seele baumeln lassen kann und mit flüssiger Farbe auf Papier an der Wand malen kann. Irgendwann wird der Raum dann sehr bunt sein und Zeugnis geben, von vielen hier gemalten Bildern, denn wenn man über den Rand eines Bildes malt, entstehen Ränder auf der Wand, die gewollt sind. „Da freue ich mich drauf, mit allen diesen Raum zu nutzen, den Teilnehmern hier Ruhe zu ermöglichen. Und wir können dieses Jahr auch wieder unsere Sommerferienaktion anbieten“, sagt Schulz.