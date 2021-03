100. Geburtstag in Schwalmtal-Waldniel : Die Jubilarin, die immer gut gelaunt ist

Schwalmtal Heute wohnt Gertrud Grigoleit im Waldnieler Altenheim St. Michael. Dort vollendete sie jetzt ihr hundertstes Lebensjahr. Geboren wurde sie in Ostpreußen, 1945 floh sie mit ihrem Mann Richtung Westen und kam im Rheinland an.

Ihren Humor hat sich Gertrud Grigoleit bewahrt: „100 Jahre“, meint sie nachdenklich. Dann schmunzelt sie und sagt: „Und kein bisschen weise.“ Trotz der Corona-Pandemie konnte sich die die Jubilarin an ihrem Ehrentag freuen: Das Team im Waldnieler Altenheim St. Michael hatte eine Foto-Torte bestellt, Einrichtungsleiter Mark Wagner und Schwester. Dorothy Mendonca vom indischen Orden der „Sisters of the Little Flower of Bethany“ überreichten sie.