Schwalmtal-Waldniel : Online dem Glockengeläut lauschen

Matthias Dichter, Hermann Josef Crynen und Bernd Schroit (v.l.) im Glockenstuhl der Waldnieler Pfarrkirche St.Michael. Die Glocken erklingen bald auch im Internet auf der Videoplattform Youtube. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Der 24-jährige Glockensachverständige Matthias Dichter hat die Glocken von St. Michael in Aktion gefilmt. In einigen Wochen soll das Geläut im Kirchturm der 136 Jahre alten Kirche bei Youtube zu sehen und natürlich zu hören sein.

Matthias Dichter hat das absolute Gehör. „Die Glocken von St. Michael klingen überdurchschnittlich gut“, sagt der 24-Jährige. Der freiberufliche Glockensachverständige klettert in 80 Metern Höhe durchs Gebälk des Schwalmtaldoms. In der Hand hat er ein Maßband. Auf dem achteckigen Plateau in luftigen Höhen stehen ein Greifzirkel und ein elektrisches Stimmgerät bereit.

Am vergangenen Samstag in aller Herrgottsfrühe ist der Orgelbauer aus Münster aus zwei Gründen in die Spitze der Waldnieler Pfarrkirche St. Michael gestiegen: Matthias Dichter vermisst die vier Glocken und unterzieht die bronzenen Schwergewichten einer Klanganalyse. „Die Glocke ist schließlich ein Instrument. Jede Glocke hat eine Vielzahl an Teiltönen. Es gibt Untertöne, Primtöne, Mollterz, Quinte, Oktave – fast wie bei der Orgel“, erzählt Matthias Dichter.

Info Das sind die Glocken von St. Michael Namen Die vier Glocken im Dachstuhl der 84 Meter hohen Kirche heißen St. Bartholomäus, St. Michael, St. Maria und St. Antonius. Schwer Sie haben ein Gesamtgewicht von knapp 7 Tonnen. Die schwerste Glocke ist St. Michael mit knapp 3 Tonnen. Glocken Original ist nur noch St. Bartholomäus. Die anderen Glocken wurden im Krieg als Munition zweckentfremdet. Die drei neuen Glocken kamen 1960 aus Bremen nach Waldniel. Funktion Die 4 Glocken werden per Kippschalter von unten aus elektrisch in Bewegung gesetzt. Darüber hinaus gibt es über dem Mittelschiff der Kirche eine Taufglocke, die per Seil meist von den Messdienern geläutet wird. Buch „Die Glocken von St. Michael – Waldniel“ heißt das Buch, das der Lokalhistoriker Karl-Heinz Schroers geschrieben hat. Geläut Bei Hochzeiten läuten in St. Michael alle Glocken, bei Beerdigungen nur eine, sonntags um 11 Uhr zur Messfeier drei Glocken.

Während er sich zur nächsten Glocke schwingt, beobachten Hermann-Josef Crynen (76) und Bernd Schroif (77) jede Bewegung des jungen Mannes. „Für uns ist spannend, dass Matthias Dichter ein Video aus der Glockenanalyse anlegt“, sagt Crynen, der auch die Homepage der katholischen Pfarrei St. Matthias Schwalmtal betreut. Dieser Film soll natürlich in einigen Wochen auf der Website zu sehen sein. Matthias Dichter wird das zehnminütige Video auf YouTube setzen. „In diesen Kanal habe ich in den vergangenen elf Jahren rund 700 Filme eingestellt“, berichtet der Glockenexperte und verweist auf Strahler und zwei Aufnahmegeräte, die neben ihm stehen.

„Wann läutet es denn endlich?“, steht sich derweil unten am Kircheneingang Marlies Fritsch fragend seit zwei Stunden die Beine in den Bauch. Die Küsterin der Gemeinde kann es kaum noch erwarten, dass Matthias Dichter das vierstimmige Geläut der Glocken in Gang setzt und die Waldnieler damit in Kenntnis setzt, dass an diesem Samstag etwas Besonderes passiert in ihrer 136 Jahre alten Pfarrkirche. „Wenn alle vier Glocken läuten, dann schwingt der Turm mit“, berichtet die Küsterin und blickt ehrfurchtsvoll nach oben. Die Turmfalken, die dort wohnen, ziehen gerade ihre morgendliche Runde über dem Marktplatz.

Im Glockenstuhl muss Matthias Dichter noch genau einmal nachmessen, bevor die Kamera läuft. Der Durchmesser der Michaelsglocke ist zwei Millimeter kürzer als in der Legendentafel angegeben, also 162,8 statt 163 Zentimeter. „Damit können wir leben“, sagt Bernd Schroif schmuntelnd, der die Glocken als Messdiener vor 70 Jahren noch per Seil und Muskelkraft in Schwung bringen musste.

Kurz vor dem mittäglichen Angelus-Läuten hat Matthias Dichter sein Werk in Waldniel vollbracht. Anschließend wird er noch fünf Glockentürme in der Umgebung untersuchen: Amern St. Georg und St. Anton, St. Jakobus Lüttelforst, St. Gertrud Dilkrath, und St. Mariae Himmelfahrt in Hehler. „Auf St. Georg bin ich gespannt. Dort befindet sich die älteste Schwalmtaler Glocke von 1411“, sagt Dichter voller Vorfreude.