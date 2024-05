Diamanthochzeit in Schwalmtal Beim Altweibertreiben sprang der Funke über

Die Dilkrather Hans-Willi (85) und Anita Lankes (83) haben an Christi Himmelfahrt, 9. Mai, ein Jubiläum: Vor 60 Jahren haben sie an diesem Datum in der Kirche St. Anton in Amern geheiratet. Den Ur-Dilkrather kennen im Ort alle nur als „Johannes“. Anita Lankes, geborene Schmitz, kommt aus Unter-Amern. Die beiden lernten sich 1960 beim Altweibertreiben in der Gaststätte Toerschen kennen. Als Anita Schmitz die Maske abnahm, funkte es zwischen den beiden. Vier Jahre freiten sie, bis sie schließlich heirateten. Hans-Willi Lankes hatte sich geschworen, nicht vor seinem 25. Geburtstag (2. Mai) zu heiraten. Eine Woche später stand das Paar vor dem Traualtar.