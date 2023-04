Teurer als gedacht Neuer Kita-Anbau in Schwalmtal für 450.000 Euro

Ein Marienkäfer aus Papier weist den Weg in den neuen, 130 Quadratmeter großen Anbau der Dilkrather Bethanien Kindertagesstätte St. Gertrudis. Dort haben jetzt 20 Mädchen und Jungen Platz. „Die Räume passen zu den aktuellen Anforderungen. Es gibt einen großen Gruppenraum, einen Nebenraum und einen Sanitärbereich, der sich direkt anschließt, sowie einen direkten Zugang zum Außengelände“, sagt Stephan Joebges, Verwaltungsleiter des Bethanien Kinder- und Jugenddorfes in Schwalmtal-Waldniel bei einem Rundgang. Am Samstag, 22. April, wird der neue Anbau eingesegnet und mit einem großen Zirkusfest gefeiert. „Wir freuen uns sehr“, sagt Marion Houben, stellvertretende Kita-Leiterin.