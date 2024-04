Gemeinde soll prüfen Auch Schwalmtal denkt über Bürgerenergiegenossenschaft nach

Das Konzept ist nicht neu und in vielen Kommunen in Deutschland ist es bereits verwirklicht: Mehr als 800 Bürgerenergiegenossenschaften sind bereits dabei, auf lokaler Ebene aus Windkraft und Solarenergie Strom zu erzeugen. Ob so etwas auch in Schwalmtal funktionieren und wie das konkret gestaltet werden könnte, das soll die Gemeindeverwaltung prüfen. Der Umweltausschuss des Gemeinderates hat ihr jetzt diesen Auftrag erteilt. Beschlossene Sache ist freilich noch nichts. „Die Prüfung erfolgt ergebnisoffen“, betont Bürgermeister Andreas Gisbertz. Schließlich sind noch viele Fragen zu klären – vom Ausmaß des Interesses von Bürgern, in eine solche Genossenschaft einzusteigen, über konkrete Vorstellungen, wie eine solche Genossenschaft strukturiert werden kann, vom wem sie geleitet wird, wie eine Anschubfinanzierung aussehen könnte und einiges mehr.