Aktionstag in Schwalmtal Kinder und Erzieherinnen demonstrieren für mehr Personal in Kitas

Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Waldniel sind am Morgen des 5. März Rasseln und Trillerpfeifen zu hören. Die Verursacher sind rund 300 Kindergartenkinder. „Keine Kita – keine Bildung“ und „Kleine Kinder – K(l)eine Rechte“ ist auf Tafeln zu lesen. Hinzu kommen große Plakate, die auf eine Situation hinweisen, die in vielen Kitas als problematisch empfunden wird. Der Caritasverband hat auch deshalb zu einem regionalen Aktionstag aufgerufen. Der Hintergrund: Der Spitzenverband vieler sozialer Einrichtungen sieht die gesamte soziale Infrastruktur in einer Krise: Nicht nur die Kitas kämpften mit einer unzureichenden Finanzierung. Dazu gehörten unter anderem auch der offene Ganztag, Angebote in der Eingliederungshilfe und die Jugendförderung.