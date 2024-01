In Schwalmtal Nächste Demonstration für Demokratie geplant

In Schwalmtal ist unter dem Motto „Gemeinsam für Demokratie“ eine Demonstration geplant für Sonntag, 4. Februar, 16 Uhr am Schulzentrum in Waldniel. Die Kundgebung beginnt um 16.30 Uhr auf dem Waldnieler Marktplatz. Dazu aufgerufen haben Fraktionen von CDU, Grünen, SPD und FDP. Zwei Tage zuvor wird in Viersen demonstriert: Um 16 Uhr geht es am Freitag, 2. Februar, vom Remigiusplatz zum Sparkassenvorplatz zur Kundgebung (Beginn: 16.30 Uhr). In Nettetal und Brüggen waren bei zwei Kundgebungen insgesamt rund 1600 Menschen gegen Extremismus auf den Straßen.