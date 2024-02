Schräge Karnevals-Tradition in Schwalmtal Das völlig verrückte Kinderwagenflachrennen

Alles entwickelte sich damals aus einem Rennen mit selbst gebauten Kinderwagen. Im Ort ist überliefert, dass ein Kinderwagenflachrennen bereits vor dem Zweiten Weltkrieg in Dilkrath stattgefunden hat. In Vogelsrath wurde diese Tradition dann in der damaligen Gaststätte Kahlen aufgenommen und umgesetzt. Damit hatten die Vogelsrather ein Alleinstellungsmerkmal in der heimischen Region. Sie bauten Kinderwagen und schoben oder zogen sie per Muskelkraft durch den Ort. Der schnellste Kinderwagen wurde am Ende als Sieger gefeiert. Daraus entwickelte sich der Karnevalszug in seinem heutigen Ausmaß, der schnell mit vielen Helau-Rufen durch die Straße von Vogelsrath zieht.