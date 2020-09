Was das Wahlergebnis für Schwalmtal bedeutet : Das ist der neue Rat in Schwalmtal

Das ist der neue Rat in Schwalmtal

Was das Wahlergebnis für Schwalmtal bedeutet

Schwalmtal Die CDU hat nach 21 Jahren ihre absolute Mehrheit in Schwalmtal verloren. Auch weniger SPD, mehr Bündnisgrüne und mehr Frauen: Das sind einige Merkmale des künftigen Gemeinderates in Schwalmtal.

Nach 21 Jahren hat die CDU in Schwalmtal ihre absolute Mehrheit verloren. CDU-Vorsitzender Stefan Berger hatte vermutet, dass es schwer werde, erneut eine absolute Mehrheit zu erreichen. „Geschadet hat uns sicher das ,Ja’ zur weiteren Auskiesung“, sagte Berger. Aber dabei gehe es auch um Arbeitsplätze. Erhielt die CDU 2014 noch 56,1 Prozent der Stimmen, waren es jetzt 8,5 Prozent weniger. Dennoch bleiben die Christdemokraten mit 16 Sitzen im künftigen Gemeinderat die stärkste Kraft. Die Schwalmtaler Bündnisgrünen folgen dem überregionalen Trend und lösen die SPD als zweitstärkste Fraktion ab: Sie erhielten 30,8 Prozent der gültigen abgegebenen Stimmen – und verdoppeln fast die Zahl ihrer Ratsmandate von sechs auf elf. Für die SPD ist die Wahl ein Debakel: Ihr Bürgermeisterkandidat Jupp Pascher überzeugte weniger als zehn Prozent der Wähler – und im Gemeinderat reicht es nur noch für fünf statt bisher sieben Sitze. Die FDP bleibt bei zwei Ratssitzen.

Er war in Eicken angetreten. Dort gab es 501 gültige Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 56,6 Prozent. CDU-Ratsherr Willi Nooten schaffte es mit 180 Stimmen knapp, den Wahlkreis gegen die Bündnisgrünen Stephan Joebges zu verteidigen. Für den Einzelberwerber Markus Pins gab es 56 Stimmen. Er liegt damit deutlich hinter CDU, Grüne (179 Stimmen) und SPD (68 Stimmen).

Was waren die Überraschungen beim Wahlergebnis?

Der Verlust der absoluten Mehrheit der CDU und das überaus starke Abschneiden der Bündnisgrünen, die ihre Ratssitze fast verdoppeln konnten. In Lüttelforst, wo die geplante weitere Auskiesung kontrovers diskutiert wird, holte Ratsherr Jürgen Heinen sogar das einzige Direktmandat für seine Partei. Auch der Bündnisgrüne Bürgermeisterkandidat Paul Lentzen holte gegen den CDU-Bewerber Andreas Gisbertz ein respektables Ergebnis, auch wenn es nicht für eine Stichwahl reicht. Die Bündnisgrünen gehören zu den Fraktionen, die die meisten neuen Gesichter im künftigen Gemeinderat stellen. Etwa mit dem 27-jährigen Erzieher Max Hermanns und Zoi Niomanaki, deren Familie aus Griechenland nach Schwalmtal kam. So groß die Freude über den Höhenflug bei den Grünen ist, so bitter ist die Enttäuschung bei der Schwalmtaler SPD. „Wir konnten uns nicht lokal gegen den schlechten Bundestrend absetzen“, sagte Parteivorsitzender Marco Kuhn enttäuscht.