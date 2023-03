Kampf gegen Vermüllung in Schwalmtal So viel Abfall sammelten Freiwillige

Zwar haben an der dreitägigen Müllsammel-Aktion „Schwalmtal räumt auf“ von Freitag bis Sonntag insgesamt einige Hundert Menschen teilgenommen, darunter Nachwuchs in den Kitas, Schüler, Vereine und Nachbarschaften. Doch die Menge an Unrat, der am Montag nach der Aktion an den einzelnen Sammelstellen vom Bauhof abgeholt wurde, fiel in diesem Jahr geringer aus: Insgesamt haben die Freiwilligen circa 1,5 Tonnen Müll zu den Sammelstellen gebracht, wie die Gemeinde auf Anfrage erklärt. Zu den Funden gehörten etwa Flaschen aus Glas und Plastik, Zigarettenkippen, windeln und sogar Fernseher. Dabei kämpften die freiwilligen Sammler auch gegen teils heftigen Regen.