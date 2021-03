Kein Interesse an Impfschwerpunktpraxis in Brüggen : Schwalmtaler Hausarzt-Praxen planen Corona-Impfungen

Kein Interesse an Impfschwerpunktpraxis in Brüggen

Schwalmtal Nach Niederkrüchten haben auch die Schwalmtaler Hausärzte eine Beteiligung an der geplanten Impfschwerpunktpraxis in Brüggen abgelehnt.

Sobald auch Hausärzte in Schwalmtal über Impfstoff für die Corona-Schutzimpfung verfügen, wollen sie ihre Patienten in ihren Praxen impfen. Damit ist auch die Diskussion um eine mögliche Teilnahme der Gemeinde Schwalmtal an der Impfschwerpunktpraxis entschieden, die die Gemeinde Brüggen in der Burggemeindehalle für ihre Hausärzte einrichten will. Auch eine eigene, zentrale Impfpraxis ist nicht geplant,erklärte Jan Winterhoff, Pressekoordinator der Gemeinde Schwalmtal: „Diese Überlegungen verfolgt die Verwaltung derzeit nicht weiter.“