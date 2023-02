Ungewöhnlicher Kursus in der Kita Staatlich geprüfte Clownin gibt Tipps zum Auftritt

Diana Drechsler ist staatlich geprüfte Clownin. Sie lernte ihr Handwerk an der Schule für Clown, Komik und Theater in Hannover. Vor drei Jahren gründete sie das mobile Erzähl- und Clowntheater in Krefeld. Seitdem entwickelt sie Clown-Theaterstücke, Mitmach-Theater für junges Publikum ab dem Kindergartenalter im Solo, im Clown-Duo Dodo und Glucks oder mit Klaviermusik.