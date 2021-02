Wenig Diskussionnen um Haushalt in Schwalmtal : CDU, SPD und FDP stimmen Etat-Entwurf 2021 zu

Wenig Diskussionnen um Haushalt in Schwalmtal

Schwalmtal Im Haupt- und Finanzausschuss gab es eine Zweidrittelmehrheit für den Entwurf. Die Grünen lehnten mit sieben Stimmen den Etatentwurf ab. Was sich geändert hat.

Der Schwalmtaler Gemeinderat wird am Dienstag, 2. März, über den Haushaltsentwurf 2021 entscheiden, den Kämmerin Marietta Kaikos im Dezember vorgelegt hat. Vor der Abstimmung im Rat haben sich die 21 Mitglieder im Haupt- und Finanzausschuss mit dem Thema beschäftigt. Mit den 14 Stimmen von CDU (zehn Stimmen), SPD (drei Stimmen) und FDP (eine Stimme) stimmten sie dem Entwurf zu, die Grünen (sieben Stimmen) lehnten den Etatentwurf ab.

In ihrem Entwurf aus dem Dezember hatte Schwalmtals Kämmerin die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie noch nicht mit einrechnen können; ohne Corona lag das Defizit bei rund 595.000 Euro. Doch dieses Defizit hat sich jetzt in dem am Dienstag vorgelegten Entwurf auf rund 947.616 Euro erhöht. „Ich bin froh, dass wir unter einer Millionen Euro geblieben sind“, erklärte Marietta Kaikos. Das Defizit wird durch die Ausgleichsrücklage kompensiert.