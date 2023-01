Haushalt 2023 in Schwalmtal CDU hofft auf neue Einnahmequellen

Zu den wichtigen Investitionen zählen für die CDU in Schwalmtal der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Amern und die künftige Nutzung des bisherigen Standorts an der Dorfstraße 3 sowie die Nutzung des brachliegenden Rösler-Geländes als Gewerbe- und Industriepark – ein Verfahren, das CDU und FDP zurzeit mit ihrer Mehrheit von einer Stimme alleine tragen. Grüne und SPD lehnen das Vorhaben des Investors „MLP Group“ in der aktuellen und auch in der vorherigen Form ab, insgesamt einige hundert Schwalmtaler haben drei Mal dagegen demonstriert. Dagegen unterstützen elf örtliche Unternehmer die Pläne.