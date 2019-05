Schwalmtaler Bürgermeister Michael Pesch : Bürgermeister Pesch verzichtet auf Kandidatur 2020

Schwalmtal Bis zur Kommunalwahl führt Michael Pesch (CDU) sein Amt aus, danach ist Schluss. Der Schwalmtaler nennt familiäre Gründe.

Am Dienstagmorgen hat Bürgermeister Michael Pesch (CDU) noch die Feierlichkeiten der Verlegung der Stolpersteine in Schwalmtal begleitet; am Mittag verkündete der CDU-Kreisverband Viersen dann die Nachricht: Michael Pesch wird bei der Kommunalwahl 2020 aus persönlichen Gründen nicht erneut für das Amt des Bürgermeisters antreten.