Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz „Die finanziellen Spielräume sind gering“

Gisbertz Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates wollen wir in 2024 rund 6,3 Millionen in wichtige Maßnahmen investieren. Ein Kernelement ist die umfassende, rund sechs Kilometer lange Radwegenetzoptimierung. Die Sanierung entlang der L3, der L371 und der L475 ist bereits angelaufen und wird in 2024 abgeschlossen. Ein weiterer wichtiger Schritt ist der langersehnte Neubau eines Radweges entlang der L3 zwischen Renneperstraße und Waldnieler Straße. Mit zu den größten Investitionen gehört die Deckensanierung im gesamten Gemeindegebiet. So werden zum Beispiel in einem ersten Schritt Teilstücke der Straßen Kockskamp, End und Weiherstraße saniert. Ebenfalls setzen wir den Umbau von insgesamt 17 Bushaltestellen fort, die nicht nur barrierefrei, sondern auch mit Wartehallen ausgestattet werden. Das Feuerwehrgerätehaus in Waldniel wird in diesem Jahr erweitert und für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Amern werden wir zentrale Entscheidungen treffen. Wir werden weitere Kita-Betreuungsplätze schaffen. So wird das Familienzentrum Anna Polmans um eine fünfte Gruppe erweitert. Dadurch können dort zukünftig mehr als 90 Kinder betreut werden und wir können wieder eine Betreuung für ein- bis zweijährige Kinder anbieten. Die Themen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit werden wir noch stärker in den Fokus rücken und diverse Projekte wie den Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektroautos und die Erarbeitung einer kommunalen Wärmeplanung auf den Weg bringen. Um unsere Bürgerinnen und Bürger zukünftig am positiven Energie- und Mobilitätswandel teilhaben zu lassen, prüfen wir derzeit unterschiedliche Beteiligungsmodelle.