Meldesystem in Schwalmtal Ein Winter bringt rund 100 neue Schlaglöcher

Flicken ist eine Aufgabe, mit der die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Schwalmtal in diesen Tagen häufiger beschäftigt sind. Allerdings geht es nicht um die Reparatur von Textilien mit Nadel und Faden, sondern um Handfesteres: Das Wechselspiel aus frostigen Nächten und Tagen mit sonnigen und wärmeren Perioden hat auch in Schwalmtal dafür gesorgt, dass die Straßendecke an manchen Stellen Risse und Löcher bekommen hat.