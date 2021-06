„Wir sind ein Fort Knox gegen Viren“ : Fitnessstudios in Schwalmtal und Brüggen haben umgebaut

Brüggen/Schwalmtal Es war eine lange Durststrecke für die Trainer und alle Trainierende. Aber seit Montag darf Boris Tacken seine Gesundheitsstudios „Bobbel‘s Sport und Freizeit“ in Brüggen und Schwalmtal wieder öffnen – nach zahlreichen Umbaumaßnahmen. Wie der Betreiber sein Studio jetzt vor Viren schützt.

Mit einer „Muckibude“ im Hinterhof, erinnert sich Boris Tacken, hat alles begonnen. „Seit 25 Jahren sind wir hier auf dem Markt“, so der Inhaber der Gesundheitsstudios „Bobbel’s Sport und Freizeit“ in Brüggen und Schwalmtal. Mittlerweile beschäftigt er etwa 20 fest angestellte und etwa 25 freie Trainer, mit denen er sein weitgefächertes Angebot stemmt. Als der erste Lockdown kam, wurden die Studios geschlossen. Doch ganz schnell haben Tacken und seine Trainer die Möglichkeiten des Youtube-Kanals für sich entdeckt, haben Sportvideos aller Art zum Mitmachen gedreht und ihren Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Und nicht nur das: Statt den Kopf in den Sand zu stecken, sind Boris Tacken und seine Mit-Geschäftsführer und Angestellten offensiv vorgegangen: Sie haben sich zahlreicher Umbaumaßnahmen gewidmet, die das Training dauerhaft ansteckungsfrei gestalten – auch lange nach Corona.

In Brüggen auf dem Weihersfeld wurde der frühere Squashraum mit einer Deckenhöhe von fast neun Metern und einer Fläche von 190 Quadratmetern zum Kursraum umgestaltet, ein weiterer Raum um 85 Quadratmeter erweitert. Ein effektives Lüftungssystem wurde eingebaut, an beiden Standorten wurden große Virenfilteranlagen installiert, die 99,5 Prozent aller Viren abhalten. Auch Trennwände wurden zwischen die Geräte aufgebaut, zusätzliche Fensterflächen gibt es nun ebenfalls. Dort, wo früher noch Teppichböden lagen, wurden sie entfernt und durch abwaschbare Vinylflächen ersetzt. Kontaktlose Desinfektionsspender wurden angebracht. Nun ist also sämtliches Gerät vorhanden, welches Corona und anderen Krankheitserregern den Garaus machen soll. Boris Tacken beschreibt es so: „Wir sind ein Fort Knox gegen Viren.“