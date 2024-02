Vom Hariksee zum Borner See Zwei-Seen-Runde nominiert als „schönster Wanderweg“ Deutschlands

Die flache Strecke eignet sich besonders für alle Wanderer und Spaziergänger, denen ein einziger See nicht genügt. Denn der Rundweg verbindet den Hariksee in Schwalmtal mit dem Borner See in der Nachbargemeinde Brüggen. Das Deutsche Wanderinstitut hat ihn bereits als „Premiumwanderweg“ zertifiziert. Er gehört zu den neun Premiumwanderwegen im Naturpark Schwalm-Nette.