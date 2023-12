Stadtgespräch in Schwalmtal und Brüggen Spendende Kinder und ausgezeichnete Sängerinnen

Auch in diesem Jahr war das Teilen ein wichtiges Thema zu St. Martin in der Kita Am Nottbäumchen der Arbeiterwohlfahrt in Schwalmtal. Gemeinsam mit den Kindern wurde besprochen, warum teilen gut und wichtig ist und wie man auch als „kleiner Mensch“ bereits anderen Menschen eine Freude machen kann. Um dies auch umzusetzen gab es erneut die Sammelaktion von Lebensmitteln und Hygieneprodukten für die Tafel in Waldniel.