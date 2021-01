Vorfall in Waldniel : Mikrowelle flog aus dem Fenster

Die Feuerwehr war rund eine Dreiviertelstunde mit 14 Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Foto: Feuerwehr

Schwalmtal Als am Dienstagmorgen in der Mikrowelle ein Schwelbrand ausbricht, zögern die Mitarbeiter eines Betriebs am Vogelsrather Weg nicht.

Eine brennende Mikrowelle haben Mitarbeiter eines Betriebs am Vogelsrather Weg am Dienstag um 5.15 Uhr aus dem Fenster geworfen. Danach alarmierten sie die Feuerwehr. In der Mikrowelle war ein Schwelbrand entstanden, dessen Rauch hatte zwei Rauchmelder ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude.

