Kostenpflichtiger Inhalt: Traditionsunternehmen in Schwalmtal : Bleichermühle wird vermietet

Bis Dezember läuft vermutlich noch der Räumungsverkauf in der Bleichermühle. Danach wird das Objekt im Besitz vonFamilie hansen vermietet. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Das Geschäft in der früheren Elektromühle lockte Kunden aus der Region zum Einkaufen nach Schwalmtal-Hehler. Jetzt hat der Räumungsverkauf begonnen, der Inhaber geht in den Ruhestand. So könnte es weitergehen.