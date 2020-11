Kommunalpolitik in Schwalmtal : Bienert und Pascher sind Bürgermeister-Stellvertreter

Kommunalpolitik in Schwalmtal

Gisela Bienert (CDU) und Heinz-Josef Pascher (SPD) wurden in Schwalmtal zu Bürgemeister-Stellvertretern gewählt. Foto: Fiona Schultze

Schwalmtal Der neue Gemeinderat kam zu seiner ersten Sitzung in der Achim-Besgen-Halle zusammen. Der neue Bürgermeister konnte allerdings nicht persönlich dabei sein.

Die erste konstituierende Ratssitzung fand in der Achim-Besgen-Halle in Schwalmtal statt. Sie musste jedoch ohne den neuen Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) stattfinden, da er sich in häusliche Quarantäne begeben musste. Auf der Tagesordnung stand ursprünglich seine Vereidigung durch den Ratsältesten, Hermann-Josef-Güldenberg (CDU). Die Antrittsrede von Gisbertz wurde als Videobotschaft eingespielt.