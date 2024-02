Kita Schier in Schwalmtal Warum das Bewegungsfest auch Erwachsenen Spaß macht

Selbstgebastelte Astronauten in Nasa-Anzügen, Plakate im Weltall-Stil und lautes Kinderlachen: In der großen Waldnieler Sporthalle waren am Samstag beim Bewegungsfest lächelnde Gesichter von zahlreichen Eltern und Kindern zu sehen, die für zweieinhalb Stunden – von 13.30 Uhr bis 16 Uhr – Zeit an zahlreichen Stationen miteinander verbringen konnten.