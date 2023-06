Betrugsmasche in Schwalmtal Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Stadt Neuss aus

Bisher unbekannte Täter haben sich am Montag, 12. Juni, einer 87-jährigen Anwohnerin der Gladbacher Straße gegenüber als Mitarbeiter der Stadt Neuss ausgegeben und ihr Geld gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, befand sich die Seniorin in ihrer Wohnung, als plötzlich zwei Männer vor ihr standen und ihr sagten, dass sie die Wasserleitungen überprüfen müssten. Sie zeigten ihr eine Visitenkarte der Stadt Neuss.