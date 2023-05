Immer mehr Menschen in finanzieller Not Neue Beratungsstelle für Verschuldete in Schwalmtal öffnet

Heizen ist teuer geworden, der Lebensmitteleinkauf ebenso: Immer mehr Menschen im Kreis Viersen sind von Schulden bedroht. Das zeigt sich an der steigenden Zahl der Ratsuchenden. In Schwalmtal-Waldniel hat der Caritasverband der Region Kempen-Viersen jetzt eine neue Beratungsstelle eröffnet, um Menschen in finanzieller Not zu helfen. Dort ist Elisabeth Mankertz die Ansprechpartnerin, die hilft, einen Weg aus der Schuldenfalle zu finden.