Klavierspiel für Erdbebenopfer Mazedonische Pianistin gibt Benefizkonzert in Schwalmtal-Lüttelforst

(busch-) Am Samstag, 25. Februar, beginnt um 16:30 Uhr ein Benefizkonzert mit der nordmazedonischen Pianistin Danica Stojanova in Lüttelforst 342 in Schwalmtal-Lüttelforst. Dazu lädt Mariko Fuchs, Organisatorin der Kammermusikreihe Lüttelforst, ein. Auf dem Programm stehen folgende Werke: Nocturne op. 27 Nr. 2, Polonaise op. 26 Nr. 1, Mazurka op. 24 von F. Chopin, Präludium und Fuge a-Moll 543 von J.S. Bach, bearb. v. F. Liszt sowie Werke von mazedonischen Komponisten. Danica Stojanova ist Jurymitglied bei Klavier- und Kammermusikwettbewerbe in Mazedonien, Serbien, Bulgarien und Kosovo. Als Solistin trat sie mit dem Macedonian Philharmonic Orchestra und dem Vidin Philharmonic Orchestra aus Bulgarien auf. Als Klavierbegleiterin arbeitete sie mit den Künstlern Blagoja Angelovski, Anastazija Nizamova, Ana Durlovski, Oleg Kontradenko und Robert Cekov zusammen. Für ihre Arbeit gewann sie im Jahr 2004 den „Best Art Piano Collaborator“-Preis beim 22. International Music and People Competition in Sofia, eine Auszeichnung für erfolgreiche Arbeit in Musikpädagogik. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für Erdbebenopfer wird gebeten.