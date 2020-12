Feuerwehreinsatz in Schwalmtal : Sturm: Baum stürzt auf Leitung

Feuerwehreinsatz in Schwalmtal

Schwalmtal Durch den Sturm am Sonntag war die Feuerwehr gefordert. Eine Böe entwurzelte einen Baum, der auf eine Telefonleitung stürzte. Die Einsatzstelle bleibt vorerst gesperrt.

Durch den Sturm stürzte am Sonntag am Buschweg ein Baum auf eine Telefonleitung. Der Löschzug Amern rückte um 8.25 Uhr aus. Der Trägermast war auf den Weg umgeknickt. Die Einsatzkräfte schnitten zur Entlastung der Leitung den liegenden Trägermast sowie den umgestürzten Baum zurück. Dadurch konnte eine Unterbrechung der Telekommunikation verhindert werden. Die Einsatzstelle wurde abgesichert. Der Buschweg ist in diesem Bereich weiterhin gesperrt.