Denkmal in Schwalmtal wird neu genutzt Eröffnung der Begegnungsstätte wird verschoben

Schwalmtal · Die neue Beratungsstelle „Markt 2.2“ in Haus Gorissen am Markt 22 in Schwalmtal-Waldniel öffnet später als zunächst ugeplant.

06.03.2023, 12:01 Uhr

Die neue Beratungsstelle „Markt 2.2“ öffnet später. Foto: Daniela Buschkamp