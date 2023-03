Konzert in Achim-Besgen-Halle Beatles-Hits ließen Zuschauer jubeln

„Wir sind immer bei den Auftritten von ,Fun und Friends‘ dabei, rollen etwa den Zebrastreifen für Selfies aus“, schildert Meis, der in einer pinkfarbenen Sergant-Peppers-Uniform steckt. Nach einem Besuch im damaligen Beatles-Museum in Hamburg beschlossen er und Gabi Koepp: So etwas machen wir auch. Diesen Traum haben sie sich mit der Beatles-Gallery „The Green walrus“ an der Lange Straße 25 in Viersen-Düken erfüllt. Ihr nächster Stammtisch ist terminiert auf 20. April, 18 Uhr.