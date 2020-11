Baumstumpf brannte im Wald am Kranenbach

Vorfall in Schwalmtal-Amern

Der Löschzug Amern wurde zu einem brennenden Baumstumpf im Waldgebiet am Kranenbach alarmiert. Foto: Feuerwehr Schwalmtal

Schwalmtal Der Löschzug Amern wurde zu einem brennenden Baumstumpf im Wald am Kranenbach alarmiert.

Der Löschzug Amern der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal ist am Mittwoch um 7.25 Uhr zu einem Brand in das Waldgebiet am Kranenbruch alarmiert worden.