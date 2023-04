Problem Einbahnstraße Autofahrer übersieht Radfahrer – Zusammenstoß

Ein Radler (16) aus Schwalmtal ist bei einem Unfall an der Kreuzung Dülkener Straße/Neustraße in Schwalmtal-Waldniel am Donnerstag um 20 Uhr von einem Auto erfasst worden und wurde leicht verletzt in ein Hospital gebracht. Laut Polizei war der Wagen auf der Dülkener Straße in Richtung Lange Straße unterwegs. Der Radler fuhr von der Amerner Straße aus auf der Neustraße zur Kreuzung. Die Neustraße ist eine Einbahnstraße, die in der Fahrtrichtung des Radlers für den Radverkehr freigegeben ist. Das hatte der Autofahrer (33) nach seinen Angaben nicht bedacht; er erwartete nicht, dass jemand von rechts kommen könnte und fuhr über die Kreuzung.